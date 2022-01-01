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Заменяющий хиттер
The Pinch Hitter
Заменяющий хиттер, 1917
1917 / США
5.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
комедия
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5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
48 минут
Год выпуска
1917
Премьера в мире
28 апреля 1917
Режиссер
Виктор Шерцингер
В ролях
Чарльз Рэй
Джозеф Дж. Даулинг
Даррел Фосс
Луис Дархэм
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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