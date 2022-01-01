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Заменяющий хиттер
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The Pinch Hitter

Заменяющий хиттер, 1917

1917 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 1917
Премьера в мире 28 апреля 1917
Режиссер
Виктор Шерцингер
В ролях
Чарльз Рэй
Джозеф Дж. Даулинг
Даррел Фосс
Луис Дархэм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заменяющий хиттер 2 постера
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