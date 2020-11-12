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7.1
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Фильмы
Сердца и планеты
7.1
Сердца и планеты
, 1915
Hearts and Planets
США / комедия, короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.1
В ролях
Макк Сеннетт
Честер Конклин
Mr. Walrus - Visible Star
Минта Дарфи
The Sky Gazer's Daughter
Джозеф Суикерд
The Sky Gazer
Сесиль Арнольд
Гровер Лигон
Bearded Astronomer Pal
Глен Кэвендер
Bald Astronomer
Тед Эдвардс
Reverend D. Burns
Мак Сеннет
Invisible Star
Мак Сеннет
Invisible Star
Режиссер
Макк Сеннетт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
5 минут
Год выпуска
1915
Премьера в мире
20 февраля 1915
Дата выхода
20 февраля 1915
США
Производство
Keystone Film Company
Другие названия
Hearts and Planets, Telescope Torpedo
Еще
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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