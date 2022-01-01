Наша рецензия

Роберт Хауэрд, изобретатель конан-варварства и массы прочей дребедени, всегда пользовался в литературном мире примерно той же славой, какою пользовался в мире кинематографическом Эд Вуд. Хауэрд был добрым, искренним малым; единственная его проблема заключалась в том, что он катастрофически не умел писать рассказы, повести и романы. Несмотря на этот очевидный факт, перекрестный отец Конана, Кулла и Рыжей Сони охотно и в большом количестве сочинял рассказы, повести и романы, которые в один…