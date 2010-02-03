В сердце Африки шаман Тамайя плывет на каноэ по большой реке. На берегу его ждет старик Лунгеау, у которого в деревне от таинственной болезни умирает сын. Тамайя обещает старику вылечить больного, и, покрыв его тело магическим порошком, относит в лес.

Вызвав духов, Тамайя узнает от них, что спасти сына старика невозможно. Он объясняет Лунгеау, что за мальчиком уже пришла его смерть. Однако духи поведали ему, что душа умирающего принадлежит великому водопаду, и они готовы отнести его туда, чтобы затем душа мальчика смогла вернуться к отцу в новом обличии…