Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Волшебный лес
1 постер
Киноафиша Фильмы Волшебный лес

Волшебный лес

Unreal Forest 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В сердце Африки шаман Тамайя плывет на каноэ по большой реке. На берегу его ждет старик Лунгеау, у которого в деревне от таинственной болезни умирает сын. Тамайя обещает старику вылечить больного, и, покрыв его тело магическим порошком, относит в лес.

Вызвав духов, Тамайя узнает от них, что спасти сына старика невозможно. Он объясняет Лунгеау, что за мальчиком уже пришла его смерть. Однако духи поведали ему, что душа умирающего принадлежит великому водопаду, и они готовы отнести его туда, чтобы затем душа мальчика смогла вернуться к отцу в новом обличии…

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 февраля 2010
Дата выхода
3 февраля 2010 Нидерланды
Производство Extra Virgin
Другие названия
Unreal Forest
Режиссер
Якравал Нилтхамронг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 11 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше