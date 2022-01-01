Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остовы
Киноафиша Фильмы Остовы Остовы, 2009: актеры и роли
Carcasses Остовы 2009 / Канада
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Остовы, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Коте Denis Côté
В ролях
Энн Кэрриэр Марк Скэнлон Mark Scanlon
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Приложение киноафиши