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Земля вампиров
Отзывы о фильме «Земля вампиров»
Stake Land
Земля вампиров
2010 / США
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
фильм овно✊ ✊ ✊
Можно дома посмотреть!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел...учитывая бюджет - это яркий пример за какие деньги можно снять неплохое кино...
в целом ничего восхищающего, но все настолько ровно и без провалов, что придираться не хочется...единственно хочется отметить неторопливый темп повествования, но не скажу, что это большой минус
ps твердая 8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Значит стоит посмотреть?!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Дэна от 20/09/2011 - 13:26:43
садись, пять за пачку спойлеров...КОшишь офигенно...
ps про вампиров, зомби и "эпидемию" посмеялсО спс...
pps и да, кто не просек фишку: фильм есть в сети и его можно качнуть и посмотреть
ppps аффтар поста повыше, возможно, не знаком с такими фильмами как Дорога, Книга Илая и другими более старыми аля 28 дней, дневники мертвецов и пр. и пр. ...поэтому сравнивает фильм с попсовым Зомбилэндом...{для всех} не надейтесь увидеть здесь комедию: это другой мир
pppps поклонникам вселенных, подобных Fallout рекомендуется ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Дэна, 20/09/2011 - 14:57:13):
большинство фильмов "попсовые"
большинство фильмов вроде Зомбилэнда для меня попсовые - с этим не спорю...остальное на Ваше усмотрение, уважаемый "обыватель" ✊
ps а чего у нас зомби уже стали на солнечном свету гореть {не считая тех фактов, что убивают их кольями, их интересует кровь, и клыки торчат натурально зомбиевские ярко выраженные}? нет, ну если вспомнить ялегенду с черным Уилли то да, хотя я уже в упор не помню были ли там зомби ✊ , помню, что свет им не очень был
pps КО - Capitan Obviuos по-русски: капитан-очевидность...ну и далее образовываем глагол...можно было бы написать в падонкоффском стиле что-нить типа "копетанить", но меня он не всегда привлекает ✊
ppps и да, я злой ✊ по аватарке вполне можно догадаться, не?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
не пойду..*овно и заезженная темка ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Можно дома посмотреть!!!
в целом ничего восхищающего, но все настолько ровно и без провалов, что придираться не хочется...единственно хочется отметить неторопливый темп повествования, но не скажу, что это большой минус
ps твердая 8/10
садись, пять за пачку спойлеров...КОшишь офигенно...
ps про вампиров, зомби и "эпидемию" посмеялсО спс...
pps и да, кто не просек фишку: фильм есть в сети и его можно качнуть и посмотреть
ppps аффтар поста повыше, возможно, не знаком с такими фильмами как Дорога, Книга Илая и другими более старыми аля 28 дней, дневники мертвецов и пр. и пр. ...поэтому сравнивает фильм с попсовым Зомбилэндом...{для всех} не надейтесь увидеть здесь комедию: это другой мир
pppps поклонникам вселенных, подобных Fallout рекомендуется ✊
большинство фильмов вроде Зомбилэнда для меня попсовые - с этим не спорю...остальное на Ваше усмотрение, уважаемый "обыватель" ✊
ps а чего у нас зомби уже стали на солнечном свету гореть {не считая тех фактов, что убивают их кольями, их интересует кровь, и клыки торчат натурально зомбиевские ярко выраженные}? нет, ну если вспомнить ялегенду с черным Уилли то да, хотя я уже в упор не помню были ли там зомби ✊ , помню, что свет им не очень был
pps КО - Capitan Obviuos по-русски: капитан-очевидность...ну и далее образовываем глагол...можно было бы написать в падонкоффском стиле что-нить типа "копетанить", но меня он не всегда привлекает ✊
ppps и да, я злой ✊ по аватарке вполне можно догадаться, не?✊
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