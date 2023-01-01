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Земля вампиров
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Stake Land
Земля вампиров
2010 / США
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7.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Вся информация о фильме
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