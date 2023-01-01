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Земля вампиров Земля вампиров
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Stake Land Земля вампиров 2010 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Земля вампиров

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2010 Кинофестиваль в Торонто 2010
Приз зрительских симпатий – лучший фильм в секции «Полуночное безумие»
Победитель
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