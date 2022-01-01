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Минотавр
Минотавр, 1997: актеры и роли
Minotaur
Минотавр
1997 / США / Израиль
4.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Минотавр, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Таммуз
Jonathan Tammuz
В ролях
Мили Авитал
Mili Avital
Дан Турджеман
Dan Turgeman
Жорж Коррафас
Georges Corraface
Кристин Джонс
Christine Jones
Джош Лукас
Josh Lucas
Анат Ацмон
Anat Atzmon
Майк Берстин
Mike Burstyn
Кэтрин Келлнер
Catherine Kellner
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Одна
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