Отчаянные

, 2009
Zoufalci
Чехия / драма, комедия / 18+
О фильме

Тридцатилетние Линда, Радим, Тонда, Отакар, Дагмара и Сильвии — давние приятели. Они познакомились подростками на родине в небольшом городке, но с тех пор все переехали в Прагу. Им пока так и не удалось воплотить в жизнь детские мечты о безоблачном будущем, и друзья, каждый по-своему, начинают чувствовать разочарование. Когда-то давно всем им хотелось купить общую ферму, жить всем месте и, что самое главное, наслаждаться жизнью. Теперь им приходится пересматривать восторженное детское желание и трезво оценивать реальные возможности осуществления этого плана.

В ролях

Дагмар Блахова
Михал Керн
Вацлав Неужил
Ярослав Плесл
Симона Бабцакова
Zuzana Zlatohlávková
Режиссер Житка Рудольфова
Сценарист Irena Hejdová, Житка Рудольфова
Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 12 ноября 2009
Дата выхода
12 ноября 2009 Чехия
Сборы в мире $289 945
Производство Negativ, Ceská Televize, FAMU
Другие названия
Zoufalci, Dreamers, Träumer

Рейтинг фильма

5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
2026, Россия, драма, экранизация
2026, США, комедия, драма
2026, Россия, анимация
2026, США, мелодрама, комедия, драма
2026, Россия, драма, исторический, военный
2025, США, приключения, семейный
2026, Россия, комедия
2025, Россия, драма, военный, исторический
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
2026, Россия, комедия, семейный
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
