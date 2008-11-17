Иветка и гора

, 2008
Ivetka a hora
Чехия / документальный / 18+
О фильме

Вскоре после Бархатной революции в Чехословакии в 1989 году две десятилетние девочки из деревни на востоке Словакии пошли гулять в лес, на гору Звир, где им явилась Матерь Божья. Девочки не только видели ее, Дева Мария говорила с ними. Это встречи с Богоматерью будут продолжаться еще пять лет и превратят маленькую, всеми забытую родную деревню девочек в место постоянного паломничества.

В ролях

Адриана Грабцакова
Ивета Корцакова
Елена Корцакова
Здено Вислоцкий
Растислав Гудак
Режиссер Вит Яначек
Сценарист Вит Яначек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 17 ноября 2008
Дата выхода
9 апреля 2009 Словакия
17 ноября 2008 Чехия
Производство Negativ, Ceská televize Brno
Другие названия
Ivetka a hora, Ivetka and the Mountain, Nawiedzenie

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

