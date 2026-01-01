Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права

Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут

Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую

«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»

150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже

«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого

Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын

Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером

«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»

«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову