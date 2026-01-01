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Постер фильма Космический пират Кобра
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Космический пират Кобра

, 2020
Cobra The Space Pirate
США / фантастика / 18+
Постер фильма Космический пират Кобра

О фильме

В будущем космическое пространство бороздят торговые караваны и жаждущие легкой наживы пираты. Кобра — один из флибустьеров, прославившийся на всю Вселенную скандальным отказом вступить в Международную Галактическую Федерацию и примкнуть к Пиратской Гильдии. Теперь за его голову объявлена награда, и чтобы укрыться от преследователей, Кобра хирургически меняет свою внешность и стирает собственную память. В бегах он сталкивается с охотницей за головами Джейн, разыскивающую своих сестер, на спинах которых вытатуирована карта местонахождения сокровищ. Вдвоем они рассчитывают разбогатеть благодаря марсианскому кладу и начать новую жизнь.

Сценарист Грегори Левассер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2020
Другие названия
Space Adventure Cobra, Cobra: The Space Pirate

Рейтинг фильма

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