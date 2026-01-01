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В будущем космическое пространство бороздят торговые караваны и жаждущие легкой наживы пираты. Кобра — один из флибустьеров, прославившийся на всю Вселенную скандальным отказом вступить в Международную Галактическую Федерацию и примкнуть к Пиратской Гильдии. Теперь за его голову объявлена награда, и чтобы укрыться от преследователей, Кобра хирургически меняет свою внешность и стирает собственную память. В бегах он сталкивается с охотницей за головами Джейн, разыскивающую своих сестер, на спинах которых вытатуирована карта местонахождения сокровищ. Вдвоем они рассчитывают разбогатеть благодаря марсианскому кладу и начать новую жизнь.