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Звезда Звезда
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The Star Звезда 1952 / США
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Звезда»

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fanbunga 30 октября 2015, 00:28
Дошли глаза, наконец. Чудное кино.

Зацепило, правда не сразу. Совсем где-то далеко маята обеих героинь. У одной олигархические страдания. Она мужнины какашки ежедневно на анализ доставляет в клинику и мечтает о собственном фонде, ибо престижно. У дургой апгрейд на уме: уши-сиськи-губы-ноги (чтобы четыре просвета в них было).

Подкупает очаровательным юмором и перевертышами. Утонченная леди в момент превращается в хабалку, а потом оказывается нормальной бабой в самом что ни есть человеческом смысле. Другая, дурочка и простушка...но это надо видеть✊
30 октября 2015, 00:28 Ответить
fanbunga 3 декабря 2015, 13:24
Ответ на сообщение pulsar от 07/12/2014 - 02:11:40




очень интересно. спасибо!

про Снежную королеву и Золушку особенно.
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
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