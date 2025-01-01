Меню
Киноафиша Фильмы Любовь с подходящим незнакомцем Награды и номинации фильма Любовь с подходящим незнакомцем

Награды и номинации фильма Любовь с подходящим незнакомцем 1963

Оскар 1964 Оскар 1964
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
