Киноафиша
Фильмы
Жанна Де Арк
Награды и номинации фильма Жанна Де Арк
Награды и номинации фильма Жанна Де Арк 1948
Оскар 1949
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Honorary Award
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
