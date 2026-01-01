Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Дети четверга

Награды и номинации фильма Дети четверга 1955

Оскар 1955 Оскар 1955
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Documentary Film
Номинант
