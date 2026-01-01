Also known as
Sutjeska, The Battle of Sutjeska, The Fifth Offensive, A 5.ª Ofensiva, A Quinta Ofensiva, Az ötödik támadás, Balkan Apocalypse, Battle of Sutjeska, Beşinci taarruz, Den 5. offensiv, Den femte offensiv, Den femte offensiven, Die fünfte Offensive - Kesselschlacht an der Sutjeska, Die fünfte Offensive: Kesselschlacht an der Sutjeska, La cinquième offensive, La quinta ofensiva, La quinta offensiva, Ofensiva 5, Orustan við Sutjeska, Piąta ofensywa, Stratarhis Tito, Stratarhis Tito, o atsalinos antartis, Sutjeska: Heldenkampf in Bosnien, Tito: I megali epithesi, Viides hyökkäys, Viides vastaisku, Битката при Сутиеска, Пятое наступление, 風雪の太陽