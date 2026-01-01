Menu
Poster of The Battle of Sutjeska
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films The Battle of Sutjeska

The Battle of Sutjeska

Sutjeska 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Yugoslavia
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1973
World premiere 3 July 1973
Release date
31 July 1973 Russia
3 July 1973 Yugoslavia
MPAA PG
Production Bosna Film, Filmska Radna Zajednica (FRZ), Sutjeska Film
Also known as
Sutjeska, The Battle of Sutjeska, The Fifth Offensive, A 5.ª Ofensiva, A Quinta Ofensiva, Az ötödik támadás, Balkan Apocalypse, Battle of Sutjeska, Beşinci taarruz, Den 5. offensiv, Den femte offensiv, Den femte offensiven, Die fünfte Offensive - Kesselschlacht an der Sutjeska, Die fünfte Offensive: Kesselschlacht an der Sutjeska, La cinquième offensive, La quinta ofensiva, La quinta offensiva, Ofensiva 5, Orustan við Sutjeska, Piąta ofensywa, Stratarhis Tito, Stratarhis Tito, o atsalinos antartis, Sutjeska: Heldenkampf in Bosnien, Tito: I megali epithesi, Viides hyökkäys, Viides vastaisku, Битката при Сутиеска, Пятое наступление, 風雪の太陽
Director
Stipe Delić
Cast
Richard Burton
Richard Burton
Ljuba Tadić
Irene Papas
Milena Dravić
Bert Sotlar
Cast and Crew
Similar films for The Battle of Sutjeska
6.5
Dobrovoljci (1986)
When Father Was Away on Business 6.9
When Father Was Away on Business (1985)
Do You Remember Dolly Bell? 7.4
Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Svadba 6.4
Svadba (1974)
7.8
I Even Met Happy Gypsies (1967)
Women of Dolwyn 6.8
Women of Dolwyn (1949)
The Message 8.2
The Message (1976)
Iphigenia 7.7
Iphigenia (1977)
Ulysses' Gaze 7.3
Ulysses' Gaze (1995)
Breakthrough 5.0
Breakthrough (1979)
The Trojan Women 6.9
The Trojan Women (1971)
Hamlet 7.5
Hamlet (1964)

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb
