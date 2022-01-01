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Пятое наступление
Киноафиша Фильмы Пятое наступление Пятое наступление, 1973: актеры и роли
Sutjeska Пятое наступление 1973 / Югославия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Пятое наступление, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стипе Делич Stipe Delić
В ролях
Ричард Бёртон Ричард Бёртон Richard Burton Люба Тадич Ljuba Tadić Ирен Папас Irene Papas Милена Дравич Milena Dravić Берт Сотлар Bert Sotlar Борис Дворник Boris Dvornik
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