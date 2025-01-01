Меню
Киноафиша Фильмы Дело самоубийцы Награды и номинации фильма Дело самоубийцы

Награды и номинации фильма Дело самоубийцы 1966

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Screenplay
Номинант
 Best Foreign Actress
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Best British Actor
Номинант
