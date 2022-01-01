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Тонкая нить Тонкая нить
Киноафиша Фильмы Тонкая нить Тонкая нить, 1965: актеры и роли
The Slender Thread Тонкая нить 1965 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Тонкая нить, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Телли Савалас Telly Savalas Стивен Хилл Эдвард Эснер Эдвард Эснер Edward Asner
Одна
Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
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