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Белые скалы Дувра
Белые скалы Дувра, 1944: актеры и роли
The White Cliffs of Dover
Белые скалы Дувра
1944 / США
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Белые скалы Дувра, 1944: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кларенс Браун
Clarence Brown
В ролях
Айрин Данн
Irene Dunne
Алан Маршал
Alan Marshal
Родди МакДауэлл
Roddy McDowall
Фрэнк Морган
Frank Morgan
Ван Джонсон
Van Johnson
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Питер Лоуфорд
Peter Lawford
Джон Варбертон
John Warburton
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