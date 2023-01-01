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Мальчик с велосипедом Мальчик с велосипедом
Киноафиша Фильмы Мальчик с велосипедом Награды и номинации фильма Мальчик с велосипедом
Gamin au vélo, Le Мальчик с велосипедом 2011 / Франция / Италия / Бельгия
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Мальчик с велосипедом

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Гран-при
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Россия, драма
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2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
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2023, США, приключения, анимация, комедия
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Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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