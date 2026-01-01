Корейское кино - главное кинематографическое открытие последних десяти лет. В короткометражных фильмах из коллекции K-SHORTS сконцентрировано все, что отличает корейское кино и делает его таким незабываемым. Среди картин фестиваля - короткие дебюты тех, кто может ключевыми режиссерами будущего, самые странные комедии, страшная и философская анимация, робот-яйцо и многое другое.

Общая продолжительность программы 1 час 40 мин. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Игровые и анимационные сегменты сборников неожиданны, откровенно эксцентричны и разнообразны. Среди героев сюжетов маленький мальчик, противостоящий убийце с тесаком; эскимосы, нашедшие в снегах робота и эксплуатирующие его; двое самоубийц, стоящих на одном мосту, но не решающихся завершить задуманное; робот-яйцо, живущий в мире роботов-кур, так и не способный вылупиться; дверные знаки, разыгрывающие полную страстей историю похищения; экшн, где героями выступают офисные работники; трагичный рассказ о мучительном выборе в короткометражке «Дыхание» Ким Ю Кюна; собака и кошка, выпивающие в баре и обсуждающие значение их бытия, и т.д.

ФИЛЬМЫ

Перегрев / Overheat

2009, 10 мин.

Режиссер Чо Хюн ГюАнимационный

Эскимосская притча о пороках общества потребления и вреде глобального потепления. Эскимосы-дети, несмотря на возражения эскимоса-отца, пытают найденного в снегах зарубежного робота, чтобы тот делал им новые вещи: игрушки, пуховики, снегоциклы и медведей-киборгов.

Приглашение / Invitation

2009, 9 мин.

Режиссер Ю Чжи Тхэ

Игровой

Экспериментальная режиссерская работа известного корейского актера Ю Чжи Тхэ. Нарезанная на статичные кадры история одиночества и отчуждения сеульских яппи. Автор одновременно вдохновлялся глянцевыми журналами, Вонг Карваем и Крисом Маркером.

Отчаяние / Desperate man

2007, 6 мин.

Режиссер Ко Сын Хён

Анимационный

Грустный толстяк решил на закате спрыгнуть с моста в реку. На том же мосту пытается проситься с жизнью скрюченный старичок. Мужчины познакомились, но так и не смогли решить, кому прыгать первым.

Девочка-пыль / Dust Kid

2009, 8 мин.

Режиссер Чон Ю Ми

Анимационный Философская драма об уборке. Девушка протирает пол комнаты, сметает пыль и моет посуду. В потайных местах, где скапливается мусор, она находит грустного голого ребенка – уменьшенную копию самой себя.

Момо – робот яйцо / Egg robot Momo

2009, 7 мин.Режиссер Ким Шин Хи

Анимационный

Момо живет в мире кур-роботов, но сам так и остался роботом-яйцом. Из-за этого у него проблемы самоидентификации, которые мешают ему ездить вместе с курами-роботами на автобусе в школу.

Контрольная по математике / Math Test

2010, 2 мин.

Режиссер Чон Ю Ми

Анимационный

Короткая трагикомедия о том, что происходит в голове у измученного математикой человека.

Спокойной ночи / Good Night

2008, 21 мин.

Режиссер Че Мин Ги

Игровой

Молодого человека в детстве мама отвела к врачу, чтобы мальчик тратил меньше времени на сон и лучше учился. Доктор покопался у ребенка в мозгах и лишил его сна вовсе. Через много лет он так и не может заснуть, ходит по барам и рассказывает свою зловещую историю, с неожиданным для слушателей концом.

История знаков / Pictogram story

2008, 8 мин.

Режиссер Чо Чжу Сан

Анимационный

Синий мужчина со значка «мужской туалет» влюблен в даму с картинки «женского», но ее похищает неизвестный черный злодей. Герой покидает родной туалет и устремляется в погоню через множество других дорожных знаков, значков и условных обозначений.

Мой кукольный домик / My Small Doll House

2006, 9 мин.Режиссер Чон Ю Ми

Анимационный

Девочка живет в квартире, населенной разными воплощениями частей ее собственного сознания. Когда она хочет выйти из квартиры наружу ей надо сначала договориться с депрессией, перфекционизмом, ленью и с закованным в кресло страхом, который пророчит героине свидание с плюшевым медведем-людоедом.

Держитесь правой стороны / Keep right

2008, 8 мин.

Режиссер Ян Сон У

Анимационный

Мультфильм про нервного аутиста, который всех людей видит как разноцветные жестяные силуэты. Он ходит по полосочкам на полу, не нарушает запретов дорожных знаков, и слишком замкнут в себе. За аутистом следит странная бабушка. Она управляет его жизнью с помощью специально пульта, и чтобы помочь невротику раскрыться, прописывает ему музыкальную терапию.

По прозвищу Тигр / The man called Tiger

2007, 10 мин.

Режиссер Квон Хёк Чэ

Игровой

Гангстерская драма о попытке выйти на пенсию. Заслуженный бандит Тигр после неудачной разборки собирается уехать из страны. Но на побережье его ждет не спасительная лодка, а короткие размышления о бессмысленности существования и опасный человек в панамке.