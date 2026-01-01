КОНЕЦ СВЕТА

Dir: МИКАЭЛЬ ХАВЕНИТ

Бельгия - 2010

Врата ада готовы открыться в настоящем капиталистическом раю – супермаркете. Блестящая короткометражная басня о конце земной цивилизации в лучших традициях французского юмора, который еще никогда не подводил.

КУЗЕН Dir: АДАМ ЭЛЛИОТ

Australia - 1998

Пластилиновая анимация о радостных семейных связях: наивный рассказчик повествует о днях, проведённых в компании своего брата-инвалида. А вот рассуждения на тему, каким этот самый кузен мог вырасти, остаются на совесть зрителя.

Награды и фестивали:● Приз жюри, Short Short - Best of Category, Aspen Shortsfest, 1999

● Приз за лучшую короткометражную анимационную ленту, Australian Film Institute, 1999

● Приз за лучшую короткометражную анимационную ленту, Durango Film Festival, 2001

КУХНЯ Dir: АЛИСА ВИНОКУР

Франция - 2005

Молодая женщина готовит омаров по специальному американскому рецепту. Прозаичный механизм приготовления пищи рождает в героине внутренние войны и ломает ее, казалось бы, ладный внутренний мир прямо на наших глазах.

Награды и фестивали: ● Официальная программа Cannes Film Festival, 2005

● Festival du court métrage, Италия, 2005

● Специальный приз жюри, Festival de courts métrages, 2005

● Награда Festival du court métrage méditerranéen, Марокко, 2005

● Festival international du cinéma francophone en Acadie, Канада, 2005

● Гран-при фестиваля в Турине, 2005

● Специальный приз жюри , Festival du court métrage" , 2006

● Rencontres du Cinéma Européen, 2006

● Prix Gras Savoye / Unifrance, Канны, 2006

В ВОЗДУХЕ Dir: МАРТИНУС КЛЕМЕТ

Estonia - 2009

Анимационная короткометражная работа о телекоммуникации между животными и людьми. Законы гравитации меняются, да и другие процессы внезапно дают сбой…

КОГДА МЭРИ ВИДЕЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Dir: ШОН ДЁРКИН

США - 2010

Странные события заставляют молодую пару скрыться от всего мира и остаться наедине друг с другом. Короткометражная лента о романтическом путешествии, которое вдруг принимает совсем неожиданный поворот.

Награды и фестивали:● Участник, Sundance Film Festival, 2010

● Специальный приз, Cannes International Film Festival, 2010

● Участник, Stockholm international film festival, 2010

● Участник, The BFI london film festival, 2010

● Участник, AFI Festival, 2010

FLYING LOTUS - УБЕЙ СВОИХ КОЛЛЕГ Dir: БИПЛ

США - 2010

Яркий парад роботов на главной улице города по одному щелчку способен превратиться в настоящую войну против человечества. Анимированное безумие под аккомпанемент хип-хопа от Flying Lotus.

EL GUINCHO – BOMBAY Dir: НИКОЛАС МЕНДЕС

Испания - 2010

Музыкальное видео от El Guincho, в основу которого заложены культовые видео из 70-х и невероятные порно-образы. В кадре лето, насыщенные цвета, Барселона, животные, девочки и, как следствие, идеальный парaдокс с отличным музыкальным сопровождением.

ШОУ «МОМЕНТ ИСТИНЫ» Dir: ВУ КУНГ Germany - 2010

Почему известная спортсменка Лан-Лан так внезапно сошла с мировой спортивной арены? На этот и другие вопросы попытаются ответить ведущий и гости сумасшедшего короткометражного шоу «Момент истины».

ДРЕЙФ Dir: КЕЛЛИ СИРC

США - 2010

Космическая гонка, удачно дополненная психоделическими аккордами. Короткометражная потусторонняя история, созданная из снимков, найденных в старых книжных магазинах и на блошиных рынках.