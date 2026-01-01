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6.1
Киноафиша Фильмы Future Shorts: Головоломки
6.1

Future Shorts: Головоломки

, 2011
короткометражный / 18+
6.1

О фильме

КОНЕЦ СВЕТА 
Dir: МИКАЭЛЬ ХАВЕНИТ 
Бельгия - 2010 
Врата ада готовы открыться в настоящем капиталистическом раю – супермаркете. Блестящая короткометражная басня о конце земной цивилизации в лучших традициях французского юмора, который еще никогда не подводил.

КУЗЕН Dir: АДАМ ЭЛЛИОТ 
Australia - 1998 
Пластилиновая анимация о радостных семейных связях: наивный рассказчик повествует о днях, проведённых в компании своего брата-инвалида. А вот рассуждения на тему, каким этот самый кузен мог вырасти, остаются на совесть зрителя.

Награды и фестивали:● Приз жюри, Short Short - Best of Category, Aspen Shortsfest, 1999
● Приз за лучшую короткометражную анимационную ленту, Australian Film Institute, 1999
● Приз за лучшую короткометражную анимационную ленту, Durango Film Festival, 2001

КУХНЯ Dir: АЛИСА ВИНОКУР 
Франция - 2005 
Молодая женщина готовит омаров по специальному американскому рецепту. Прозаичный механизм приготовления пищи рождает в героине внутренние войны и ломает ее, казалось бы, ладный внутренний мир прямо на наших глазах.

Награды и фестивали: ● Официальная программа Cannes Film Festival, 2005 
● Festival du court métrage, Италия, 2005
● Специальный приз жюри, Festival de courts métrages, 2005
● Награда Festival du court métrage méditerranéen, Марокко, 2005 
● Festival international du cinéma francophone en Acadie, Канада, 2005
● Гран-при фестиваля в Турине, 2005
● Специальный приз жюри , Festival du court métrage" , 2006 
● Rencontres du Cinéma Européen, 2006
● Prix Gras Savoye / Unifrance, Канны, 2006

В ВОЗДУХЕ Dir: МАРТИНУС КЛЕМЕТ 
Estonia - 2009 
Анимационная короткометражная работа о телекоммуникации между животными и людьми. Законы гравитации меняются, да и другие процессы внезапно дают сбой…

КОГДА МЭРИ ВИДЕЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Dir: ШОН ДЁРКИН
 США - 2010 
Странные события заставляют молодую пару скрыться от всего мира и остаться наедине друг с другом. Короткометражная лента о романтическом путешествии, которое вдруг принимает совсем неожиданный поворот.

Награды и фестивали:● Участник, Sundance Film Festival, 2010
● Специальный приз, Cannes International Film Festival, 2010
● Участник, Stockholm international film festival, 2010
● Участник, The BFI london film festival, 2010
● Участник, AFI Festival, 2010

FLYING LOTUS - УБЕЙ СВОИХ КОЛЛЕГ Dir: БИПЛ 
США - 2010 
Яркий парад роботов на главной улице города по одному щелчку способен превратиться в настоящую войну против человечества. Анимированное безумие под аккомпанемент хип-хопа от Flying Lotus.

EL GUINCHO – BOMBAY Dir: НИКОЛАС МЕНДЕС 
Испания - 2010 
Музыкальное видео от El Guincho, в основу которого заложены культовые видео из 70-х и невероятные порно-образы. В кадре лето, насыщенные цвета, Барселона, животные, девочки и, как следствие, идеальный парaдокс с отличным музыкальным сопровождением.

ШОУ «МОМЕНТ ИСТИНЫ» Dir: ВУ КУНГ Germany - 2010 
Почему известная спортсменка Лан-Лан так внезапно сошла с мировой спортивной арены? На этот и другие вопросы попытаются ответить ведущий и гости сумасшедшего короткометражного шоу «Момент истины».

ДРЕЙФ Dir: КЕЛЛИ СИРC 
США - 2010 
Космическая гонка, удачно дополненная психоделическими аккордами. Короткометражная потусторонняя история, созданная из снимков, найденных в старых книжных магазинах и на блошиных рынках.

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

6.1
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