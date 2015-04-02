Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Коллекционер 2
Отзывы о фильме «Коллекционер 2»
The Collector 2
Коллекционер 2
2012 / США
Трейлер
7.8
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Коллекционер 2»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Марушка
2 апреля 2015, 12:51
смотрела первую часть...как мне показалось маньяка там убили...или я что-то путаю!?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Марушка
2 апреля 2015, 12:51
а мне показалось девушка его убила в машине...в результате чего выжила,разве это не хэппиэнд?!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Блин...сорррррррри)))))я перепутала сюжет с другим фильмом))теперь вспомнила "коллекционера"...всё верно,маньяк жив остался))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
первая часть к ее большому счастью смотрелась как целостное произведение и с более-менее удобоваримым, законченным сюжетом...тяжело представляю, что можно сделать во второй части, не испортив удачные моменты первой...после жесточайшего набора тупейшего трешатника в прошедшем фестивале ужасов не иначе как с ужасом ✊ представляю, что может получиться...мб лучше не надо? ✊ а ну да в любом случае уже поздно...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Мне казалось, что в конце первой части девушка-заложница умирает от чего-то в своей подвальной комнате и маньяк пошел охотиться за новой... Или это совсем не то? И в книге так же...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 06/11/2012 - 18:27:57
Странно... я точно помню конец в Фаулзовском Коллекционере, и в фильме по книге... А этот Коллекционер - по мотивам? Самостоятельное произведение, типа - интерпритация на тему?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
А, все, разобралась... Это я про 1965 года фильм думаю. 2009 не смотрела. Какое упущение).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Сиквел величайшего слэшера современности - "Коллекционера", в оригинале фильм зовётся "Коллекция" ("The Collection"), у нас в прокате, чтобы никого не запутывать, просто
"Коллекционер 2"
, первую часть фильм, конечно же, не превзошёл, но и опасения не подтвердились, а ожидания - вполне оправдались. Получился хороший и яркий слэшер, с узнаваемыми оммажами, анти-штампами, морем насилия и напряжения.
Елена в ящике
Маркус Данстен, совместо с Патриком Мелтоном, ответственные за лучшие части "Пилы", "Коллекционера" первого, трилогию "Пир" и, не будем вспоминать, "Пираньи 2", продолжают заниматься сиквелами, на этот раз к главному слэшеру современности, их же авторства. Сразу можно сказать, что разница между шедевральным "Коллекционером" и "Коллекцией" (так "Коллекционер 2" зовётся в оригинале) такая же, как между первой и второй частями "Пилы". Если "Пила" произвела революцию триллеров, став ярчайшим жанровым произведением современности, то "Коллекционер" сделал ту же деконструкцию жанра со слэшерами, и повторить подобное второй раз - задача практически непосильная.
Как бы фильм не старался продолжать сюжетную линию Аркина, главного героя, создаётся впечатление, что авторы собирались держать максимальную дистанцию от первого фильма. Да, тут есть флешбэки, воспоминания, но здесь абсолютно не трогают семейную линию с долгами и семьей (хотя жена таки появляется в камео), не рассказывают о том случае с семьёй из первой картины, делая кучу совершенно левых репортажей, и вообще по главной центральной линии пытаются создать своих "Чужих" отправляя отряд бравых вояк на борьбу с маньяком, оставляя "консультантом" единственного, выбравшегося из логова.
При этом в сторону первой картины совершенно немало мелких отсылок, типа бродящих пауков, собак-людоедов, расставленных капканов и тому подобного. Изобретательность маньяка под стать дедушке-Пиле уходит в сторону механизмов, перекрошив ночной клуб большой мясорубкой, дорабатывая вышивших лезвиями и прессом. В то время, как первый фильм брал как раз простотой конструкций - развешанные рыболовные крючки, обилие капканов на полу, сторожевой пёс-людоед. Всё было проще и занимательней, а здесь ловушки играют роль развлекательной мясорубки. Причём главная глобальная и масштабная фишка появляется ещё в самом начале, дальше в рукаве попросту не оказывается козырей. Даже самым эмоциональным и напряжённым здесь получился пресс с едва знакомой зрителю лучшей подружкой героини, в то время как за основных персонажей не переживаешь напрочь.
Одними отсылками к первой части дело, конечно же, не ограничивается. Счёт оммажей идёт на десятки, здесь вам и "Пила 2", чьё здание практически идентично антуражу второго "Коллекционера", и Фредди Крюгер, скользящий лезвиями по металлической клетке, и фильмы про зомби и заражённых людоедов, собачки из "Хостела 2" (уже не ротвейлеры), и даже главный фетиш маньяка - собирать из трупов жуткие произведения искусства уже были, как минимум, в арт-триллере "Я прихожу с дождём", а финальное сожжение этого гобелена из человеческих тел под стать "Джиперсу Криперсу" и его подвалам старой церкви, даже труба для трупов в наличии.
Кстати, если Аркин - по-прежнему в исполнении яркого актёра Джоша Стюарта, то маньяка Коллекционера играет уже совершенно другой мужик. Впрочем, по традиции, нам, как и в первой части, ни разу не покажут лицо маньяка, даже если он бродит в кадре без маски. Набор новых героев не радует ничем особенным. Богатенький отец-инвалид, героиня-жертва по имени Елена, отряд бравых парней с бой-бабой, которые вроде как "супер-крутая команда", вот только маньяк их крошит, как Майерс с Вурхисом беззащитных студентов. Хотя с самым главным воякой под конец имеется неплохая схватка на ножах.
Первый "Коллекционер" умел удивлять каждые 10 минут. Это была деконструкция жанра и абсолютный анти-штамп во всём, в нём один сценарный твист лихо сменял другой, а под конец имелся такой остроумный набор финтов и лихих сюжетных поворотов, то удивлению не было предела. "Коллекционер 2" не предлагает уже такого обилие игры с жанром, и по большей части скатывается во что-то хорошее, но заштампованное, как "Laid to rest" ("Похороненная"), и тем не менее, порой выдаёт такой лихой анти-штамп в духе исчезновения от злодея в комнате с моргающей лампочкой, и прочих прекрасно отыгранных сцен одурачивания маньяка в эпизодах, в которых по традиции он всегда настигает свою жертву. Тем самым очень здорово передан контраст злодея - он то чрезмерно умная машина-убийца, то действительно всего лишь человек, способный ошибаться, путаться, не успевать, промахиваться и получать ранения.
И хотя сюжетная часть, общее напряжение и количество неожиданных ходов в сиквеле резко уступают предыдущему фильму, сиквел вышел на порядок жёстче, кровавей и брутальней. Даже закрывая глаза на бойню в клубе, оценивая непосредственно основной сюжет брождения по дому, фильм сумеет изрядно удивить своими способами насилия и предоставит много жути.
Собственно, сиквел получился намного проще, чем первый фильм. С семьей всё в порядке, Аркин подписывается на дело без особого мотива, Елена в ящике, как и несколько других похищенных персонажей, патроны заряжены, ловушки расставлены. Начинается кровавая игра на выживание с изобретательными механизмами и регулярно уменьшающимся количеством участников.
Но главная проблема в том, что фильм даже стилистически выглядит совсем не так, каким был первый фильм. В "Коллекционере" Данстен радовал крутейшими ракурсами комнат сверху, падением грозы, по-хоррорски красивыми видами и умением в камерном пространстве создавать зловещую и густую атмосферу. Во второй части ничего такого нет. Ни крутейших запоминающихся ракурсов, ни зловещей наружности особняка и окружающего тумана, ни "лабиринта" сверху. И едва ли после семи (даёшь продолжение!!!) частей "Пилы" здешние одиночные убийства запомнятся надолго. Вот разве что бойня из дискотеки, хотя самой крутой и культовой подобной сценой всё равно навсегда останется опенинг первого "Блэйда".
"Коллекционер 2" зато радует качеством своей расчленёнки, всё выглядит жутко и натурально, не скатываясь в трэш. А так же все эти жуткие сцены с мохнатыми пауками, ползающими крупными тараканами и прочей мерзостью определённо добавят остроты ощущений. Будет и обнажёнка, не настолько красивая и насыщенная, как в первом фильме, но две танцующие топлес лесбияночки на дискотеке закрепят заслуженный рейтинг R.
Если не ровнятся на шедевральный первый фильм, то вышло очень даже качественно и отлично. Все ингредиенты хорошего современного слэшера на месте и грамотно расставлены, маньяк в маске - впечатляет, а способы убийств доставляют брутальностью и оригинальностью. Есть чем удивлять и впечатлять. Но такой фильм уже наврядли останется в истории ужастиков. Он, как вторая "Пила", снятая очень плохим и посредственным режиссёром-Баусманом, пытается выжать соки из шедевра Джеймса Вана и Ли Уоннела, и если "Пила" раскачалась в удачную франшизу только к четвёртой серии, стоит задуматься, далеко ли зайдет франчайз "Коллекционер". Весьма оригинальная концовка может, в принципе, и крест поставить на продолжениях. И не факт, что это плохо.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Люди кто ходил? Стоит идти?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм понравился!Концовка порадовала.Доволен тем, что удалось сходить и ни капли не жалею об этом
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Я недавно посмотрела первую часть. Как-то совершенно не понравилось. Даже скучновато было и хотелось, чтобы все поскорей закончилось. И после Пилы фильмы, которые, как буд-то "подобие", трудно воспринимаются. Вместе с тем, поскольку тут пишут, что вторая часть Коллекционера отличается от первой - буду смотреть, в надежде на то, что понравится)).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Изумительный Морис
17 комментариев
Небо
25 комментариев
Летчик
17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Быть
21 комментарий
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Папы против мам
9 комментариев
Детектор
1 комментарий
Господин Никто
11 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Странно... я точно помню конец в Фаулзовском Коллекционере, и в фильме по книге... А этот Коллекционер - по мотивам? Самостоятельное произведение, типа - интерпритация на тему?
Елена в ящике
Маркус Данстен, совместо с Патриком Мелтоном, ответственные за лучшие части "Пилы", "Коллекционера" первого, трилогию "Пир" и, не будем вспоминать, "Пираньи 2", продолжают заниматься сиквелами, на этот раз к главному слэшеру современности, их же авторства. Сразу можно сказать, что разница между шедевральным "Коллекционером" и "Коллекцией" (так "Коллекционер 2" зовётся в оригинале) такая же, как между первой и второй частями "Пилы". Если "Пила" произвела революцию триллеров, став ярчайшим жанровым произведением современности, то "Коллекционер" сделал ту же деконструкцию жанра со слэшерами, и повторить подобное второй раз - задача практически непосильная.
Как бы фильм не старался продолжать сюжетную линию Аркина, главного героя, создаётся впечатление, что авторы собирались держать максимальную дистанцию от первого фильма. Да, тут есть флешбэки, воспоминания, но здесь абсолютно не трогают семейную линию с долгами и семьей (хотя жена таки появляется в камео), не рассказывают о том случае с семьёй из первой картины, делая кучу совершенно левых репортажей, и вообще по главной центральной линии пытаются создать своих "Чужих" отправляя отряд бравых вояк на борьбу с маньяком, оставляя "консультантом" единственного, выбравшегося из логова.
При этом в сторону первой картины совершенно немало мелких отсылок, типа бродящих пауков, собак-людоедов, расставленных капканов и тому подобного. Изобретательность маньяка под стать дедушке-Пиле уходит в сторону механизмов, перекрошив ночной клуб большой мясорубкой, дорабатывая вышивших лезвиями и прессом. В то время, как первый фильм брал как раз простотой конструкций - развешанные рыболовные крючки, обилие капканов на полу, сторожевой пёс-людоед. Всё было проще и занимательней, а здесь ловушки играют роль развлекательной мясорубки. Причём главная глобальная и масштабная фишка появляется ещё в самом начале, дальше в рукаве попросту не оказывается козырей. Даже самым эмоциональным и напряжённым здесь получился пресс с едва знакомой зрителю лучшей подружкой героини, в то время как за основных персонажей не переживаешь напрочь.
Одними отсылками к первой части дело, конечно же, не ограничивается. Счёт оммажей идёт на десятки, здесь вам и "Пила 2", чьё здание практически идентично антуражу второго "Коллекционера", и Фредди Крюгер, скользящий лезвиями по металлической клетке, и фильмы про зомби и заражённых людоедов, собачки из "Хостела 2" (уже не ротвейлеры), и даже главный фетиш маньяка - собирать из трупов жуткие произведения искусства уже были, как минимум, в арт-триллере "Я прихожу с дождём", а финальное сожжение этого гобелена из человеческих тел под стать "Джиперсу Криперсу" и его подвалам старой церкви, даже труба для трупов в наличии.
Кстати, если Аркин - по-прежнему в исполнении яркого актёра Джоша Стюарта, то маньяка Коллекционера играет уже совершенно другой мужик. Впрочем, по традиции, нам, как и в первой части, ни разу не покажут лицо маньяка, даже если он бродит в кадре без маски. Набор новых героев не радует ничем особенным. Богатенький отец-инвалид, героиня-жертва по имени Елена, отряд бравых парней с бой-бабой, которые вроде как "супер-крутая команда", вот только маньяк их крошит, как Майерс с Вурхисом беззащитных студентов. Хотя с самым главным воякой под конец имеется неплохая схватка на ножах.
Первый "Коллекционер" умел удивлять каждые 10 минут. Это была деконструкция жанра и абсолютный анти-штамп во всём, в нём один сценарный твист лихо сменял другой, а под конец имелся такой остроумный набор финтов и лихих сюжетных поворотов, то удивлению не было предела. "Коллекционер 2" не предлагает уже такого обилие игры с жанром, и по большей части скатывается во что-то хорошее, но заштампованное, как "Laid to rest" ("Похороненная"), и тем не менее, порой выдаёт такой лихой анти-штамп в духе исчезновения от злодея в комнате с моргающей лампочкой, и прочих прекрасно отыгранных сцен одурачивания маньяка в эпизодах, в которых по традиции он всегда настигает свою жертву. Тем самым очень здорово передан контраст злодея - он то чрезмерно умная машина-убийца, то действительно всего лишь человек, способный ошибаться, путаться, не успевать, промахиваться и получать ранения.
И хотя сюжетная часть, общее напряжение и количество неожиданных ходов в сиквеле резко уступают предыдущему фильму, сиквел вышел на порядок жёстче, кровавей и брутальней. Даже закрывая глаза на бойню в клубе, оценивая непосредственно основной сюжет брождения по дому, фильм сумеет изрядно удивить своими способами насилия и предоставит много жути.
Собственно, сиквел получился намного проще, чем первый фильм. С семьей всё в порядке, Аркин подписывается на дело без особого мотива, Елена в ящике, как и несколько других похищенных персонажей, патроны заряжены, ловушки расставлены. Начинается кровавая игра на выживание с изобретательными механизмами и регулярно уменьшающимся количеством участников.
Но главная проблема в том, что фильм даже стилистически выглядит совсем не так, каким был первый фильм. В "Коллекционере" Данстен радовал крутейшими ракурсами комнат сверху, падением грозы, по-хоррорски красивыми видами и умением в камерном пространстве создавать зловещую и густую атмосферу. Во второй части ничего такого нет. Ни крутейших запоминающихся ракурсов, ни зловещей наружности особняка и окружающего тумана, ни "лабиринта" сверху. И едва ли после семи (даёшь продолжение!!!) частей "Пилы" здешние одиночные убийства запомнятся надолго. Вот разве что бойня из дискотеки, хотя самой крутой и культовой подобной сценой всё равно навсегда останется опенинг первого "Блэйда".
"Коллекционер 2" зато радует качеством своей расчленёнки, всё выглядит жутко и натурально, не скатываясь в трэш. А так же все эти жуткие сцены с мохнатыми пауками, ползающими крупными тараканами и прочей мерзостью определённо добавят остроты ощущений. Будет и обнажёнка, не настолько красивая и насыщенная, как в первом фильме, но две танцующие топлес лесбияночки на дискотеке закрепят заслуженный рейтинг R.
Если не ровнятся на шедевральный первый фильм, то вышло очень даже качественно и отлично. Все ингредиенты хорошего современного слэшера на месте и грамотно расставлены, маньяк в маске - впечатляет, а способы убийств доставляют брутальностью и оригинальностью. Есть чем удивлять и впечатлять. Но такой фильм уже наврядли останется в истории ужастиков. Он, как вторая "Пила", снятая очень плохим и посредственным режиссёром-Баусманом, пытается выжать соки из шедевра Джеймса Вана и Ли Уоннела, и если "Пила" раскачалась в удачную франшизу только к четвёртой серии, стоит задуматься, далеко ли зайдет франчайз "Коллекционер". Весьма оригинальная концовка может, в принципе, и крест поставить на продолжениях. И не факт, что это плохо.
8/10
Авторизация по e-mail