Текила - земля, полная шипов, которые, кажется, хранят некую тайну. В этом месте, где честь - все, у Антонио, уважаемого всеми молодого землевладельца, роман с Лолой, женой его дяди Висенте, являющегося героем города.
СтранаМексика
Продолжительность0 минут
Год выпуска2011
Премьера в мире4 ноября 2011
Дата выхода
14 июня 2013
Испания
4 ноября 2011
Мексика
Бюджет46 000 000 MXN
Сборы в мире$381 057
ПроизводствоElite Studios, Katraska Producciones, Open Window Productions
Другие названия
Tequila, Historia de una pasión, Tequila: Historia de una pasión, Текила