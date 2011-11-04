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Постер фильма Текила
Постер фильма Текила
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Текила

Текила

Tequila 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Текила - земля, полная шипов, которые, кажется, хранят некую тайну. В этом месте, где честь - все, у Антонио, уважаемого всеми молодого землевладельца, роман с Лолой, женой его дяди Висенте, являющегося героем города.
Страна Мексика
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 ноября 2011
Дата выхода
14 июня 2013 Испания
4 ноября 2011 Мексика
Бюджет 46 000 000 MXN
Сборы в мире $381 057
Производство Elite Studios, Katraska Producciones, Open Window Productions
Другие названия
Tequila, Historia de una pasión, Tequila: Historia de una pasión, Текила
Режиссер
Эли Гарсиа Руис
Серджо Санчес Суарез
В ролях
Унакс Угальде
Даниела Шмидт
Сальвадор Санчес
Сальвадор Санчес
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
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