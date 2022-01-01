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Киноафиша Фильмы Мой случай Мой случай, 1986: актеры и роли
Mon cas Мой случай 1986 / Франция / Португалия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мой случай, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мануэл ди Оливейра
В ролях
Бюль Ожье Бюль Ожье Bulle Ogier Луиш Мигел Синтра Luís Miguel Cintra Фред Персонн Fred Personne Владимир Ивановский
Одна
Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
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