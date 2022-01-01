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Призрак и тьма Призрак и тьма
Киноафиша Фильмы Призрак и тьма Призрак и тьма, 1996: актеры и роли
Ghost And The Darkness Призрак и тьма 1996 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Призрак и тьма, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Хопкинс Стивен Хопкинс Stephen Hopkins
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Вэл Килмер Вэл Килмер Val Kilmer Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Бернард Хилл Bernard Hill
Одна
Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
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