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Паскуалино «Семь красоток» Паскуалино «Семь красоток»
Киноафиша Фильмы Паскуалино «Семь красоток» Паскуалино «Семь красоток», 1975: актеры и роли
Seven Beauties Паскуалино «Семь красоток» 1975 / Италия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Паскуалино «Семь красоток», 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лина Вертмюллер Lina Wertmüller
В ролях
Джанкарло Джаннини Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini Фернандо Рей Fernando Rey Ширли Столер Shirley Stoler Елена Фьоре Elena Fiore Энзо Витале Эрмелинда Де Феличе Ermelinda De Felice
Одна
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