О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Небо начинается на третьем этаже
Небо начинается на третьем этаже
Cerul începe la etajul III
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1967
Производство
Studioul Cinematografic Bucuresti
Другие названия
Cerul începe la etajul III, Der Himmel beginnt im 3. Stock, The Sky Begins on the 3rd Floor, Небо начинается на третьем этаже
Режиссер
Франчиск Мунтяну
В ролях
Ирина Кардеску
Эмил Хоссу
Матей Александру
Штефан Чуботэрашу
Мирча Константинеску
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
13
голосов
7.8
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
