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Постер мультфильма Остров дракона 5D
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Остров дракона 5D

анимация / 18+
Постер мультфильма Остров дракона 5D

О фильме

Хотите совершить полет в заоблачные выси? Это реально с фильмом "Остров дракона"! Посетив завораживающий, чарующий остров, на котором обитает величественный дракон, вы оцените чудесный вид, открывающийся с высоты птичьего полета.
Режиссер Иван Пачин
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

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