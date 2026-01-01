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Остров дракона 5D
Остров дракона 5D
анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Хотите совершить полет в заоблачные выси? Это реально с фильмом "Остров дракона"! Посетив завораживающий, чарующий остров, на котором обитает величественный дракон, вы оцените чудесный вид, открывающийся с высоты птичьего полета.
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Режиссер
Иван Пачин
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
0
Рейтинг мультфильма
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