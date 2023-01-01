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Волшебный ящик
Киноафиша Фильмы Волшебный ящик Волшебный ящик, 1952: актеры и роли
The Magic Box Волшебный ящик 1952 / Великобритания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Волшебный ящик, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Баултинг
В ролях
Роберт Донат Robert Donat Маргарет Джонстон Margaret Johnston Рене Эшерсон Renée Asherson Ричард Аттенборо Ричард Аттенборо Richard Attenborough Роберт Битти Robert Beatty Мартин Бодди Martin Boddey Эдвард Чапман Джон Говард Дэвис Майкл Денисон Michael Denison Мария Шелл Maria Schell
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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