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Волшебный ящик
Волшебный ящик, 1952: актеры и роли
The Magic Box
Волшебный ящик
1952 / Великобритания
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Волшебный ящик, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Баултинг
В ролях
Роберт Донат
Robert Donat
Маргарет Джонстон
Margaret Johnston
Рене Эшерсон
Renée Asherson
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
Роберт Битти
Robert Beatty
Мартин Бодди
Martin Boddey
Эдвард Чапман
Джон Говард Дэвис
Майкл Денисон
Michael Denison
Мария Шелл
Maria Schell
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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