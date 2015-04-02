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Нечто
Отзывы о фильме «Нечто»
The Thing
Нечто
2011 / США
Трейлер
7.5
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51
голос
Рейтинг IMDb: 6.2
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Ходил вчера на этот фильм.Мне он понравился, только концовка как всегда требует продолжения
2 апреля 2015, 12:51
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
В духе чужого, но сравнивать эти фильмы между собой я не берусь.
2 апреля 2015, 12:51
0
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Жанр: Детектив, Триллер, Ужасы, Фантастика
HDTV/HDTVRip 1080i, HDTV/HDTVRip 720p, Перевод Гоблина
Продолжительность: 1:48
Режиссёр: Джон Карпентер
В ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Т.К. Картер, Дэвид Кленнон, Питер Мэлоуни, Доналд Моффэт, Джоэл Полис, Томас Дж. Уэйтс, Норберт Вайссер, Ларри Дж. Франко, Уильям Зиман, Уилфорд Бримли, Ричард Мазур, Чарльз Халлахан, Ричард Дайсарт
В снегах Антарктиды полярные исследователи обнаружили инопланетный космический корабль, а рядом с ним – странное существо, вмерзшее в лед. В тепле станции пришелец оттаял, и оказалось, что полярники, сами того не ведая, разбудили абсолютное зло, тысячи лет дремавшее в вечной мерзлоте. Пришелец обладал способностью принимать обличье той особи, которую пожирал, считывая ее генетический код. И очень скоро оставшихся в живых обитателей станции охватили страх и параноидальная подозрительность: ужасный монстр мог скрываться в любом из них
Описание этого старого фильма, соответствует новому
2 апреля 2015, 12:51
0
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрели с супругой. Фильм достаточно хороший, порадовала связь с фильмом "Нечто" 1982 года выпуска (в некоторых местах до мелочей). Любителям такого жанра однозначно смотреть. Единственный минус - не до конца раскрыта тема инопланетного существа, остался легкий осадок недосказанности (наверняка по итогам этого фильма снимут продолжение в котором и будут раскрывать). 8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм на один раз!✊ В начале очень долго раскачиваются. как мне показалось!минут 15-20 летят идут! Фильм без особой изюминки, как-то все банально и просто. Сюжет: есть пришелец, есть герои, первый раз увидел не стандартное кол-во главных героев, обычно три четыре человека,а здесь аж человек 10 вроде было✊ . Это на вевало на мысль,что будет очень много крови ну или экшена! так и получилось, крашилова в фильме много! кровь кишки все как надо. Только сюжет уж очень тупой( уже писал предисловие сюжета) Мне было не понятно как люди заражаются?!✊ Как в них это нечто попадало?!...
Пришелец аля чужой. С этим пришельцем они перегнули там если честно не понятно что это! Накручено через чур! можно было по проще! Когда он в конце сливатся начал с людьми,я чуть со смеху не умер! ✊ . ну и концовка вообще без смысла! когда режисер делал концовку, наверное был бухой или обкуренный!
Идти на фильм или нет!7 Можно сходить посмотреть один раз! кому нравятся чужой и все из той серии то идите смотрите! Второй раз не стал бы смотреть!
6.5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Hammer87
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (tarabuka, 21/10/2011 - 01:13:30):
Ходил вчера на этот фильм.Мне он понравился, только концовка как всегда требует продолжения
продолжение это и есть оригинал 1982 года.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Hammer87
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kirill86, 22/10/2011 - 17:10:43):
Фильм на один раз! В начале очень долго раскачиваются. как мне показалось!минут 15-20 летят идут! Фильм без особой изюминки, как-то все банально и просто. Сюжет: есть пришелец, есть герои, первый раз увидел не стандартное кол-во главных героев, обычно три четыре человека,а здесь аж человек 10 вроде было . Это на вевало на мысль,что будет очень много крови ну или экшена! так и получилось, крашилова в фильме много! кровь кишки все как надо. Только сюжет уж очень тупой( уже писал предисловие сюжета) Мне было не понятно как люди заражаются?! Как в них это нечто попадало?!...
Пришелец аля чужой. С этим пришельцем они перегнули там если честно не понятно что это! Накручено через чур! можно было по проще! Когда он в конце сливатся начал с людьми,я чуть со смеху не умер! . ну и концовка вообще без смысла! когда режисер делал концовку, наверное был бухой или обкуренный!
Идти на фильм или нет!7 Можно сходить посмотреть один раз! кому нравятся чужой и все из той серии то идите смотрите! Второй раз не стал бы смотреть!
концовка как раз таки со смыслом она плавно подводит к Карпенторовской картине.
2 апреля 2015, 12:51
0
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T1horn
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился, если кому-то было нестрашно, ну значит не хватает фантазии, банально. Хм, даже в фильм якобы про норвежцев всё-таки пролез негр... Есть довольно явный косяк с одним из главных персонажей, почему за ним гонится эта тварь, когда он сам
уже
. Затем, он имел все шансы расправиться с ней в снегоходе, но почему-то этого не сделал. Но повторюсь, фильм хороший, 8 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
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Игорь82
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Когда посмотрел старый фильм, думал к нему снимут продолжение, но так и не дождался.
В итоге спустя энное количество лет пойду на приквел...глядишь и приквел понравиться✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Игорь82
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
В принципе не плохой фильм, вчера сходил на него. "Нечто" 1982 будет посильнее конечно, но и этот вариант фильма на фоне других фильмов ужасов, будет выглядеть очень солидно.
2 апреля 2015, 12:51
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T1horn
2 апреля 2015, 12:51
Всегда задумывался о том, Нечто это "законный" владелец корабля или хозяев оно тоже поглотило? Вроде нигде об этом не говорится.
Ведь если он превратится в процессе убийства в монстра, то у него позже возникнут проблемы при знакомстве с учёными соседней станции
А что, обратно никак??
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Выше среднего, но нельзя сказать "вау, супер"...кино с Расселом, просмотренное в детстве вообще ничем не запомнилось и не понравилось, качну, пересмотрю терь для сравнения...как отдельный фильм все достаточно неплохо, актеры, не успевшие надоесть, зимнее настроение и веселое нечто...графика мб немного и грубовато смотрится в плане прорисовки, но моменты "мимикрии" и на такой картинке хорошо удались...чего стоят хотя бы две в одной бегающие головы примерно по 70% от каждой...на среднем уровне проработаны отношения обитателей станции - только негатив в отношениях, построенный на принадлежности к разным странам обыгран...отбор по коронкам позабавил...пара серьезных ляпов как всегда засветилась:
1)
нечто приспосабливается на клеточном уровне - оно как отдельными частями в стиле чужих бегает и заражает, так и простым попаданием в кровь, соприкосновением с кожей и тд...недаром после разрубленного куска твари героиня америкашке не советует трогать топор с его кровью {или что у него там вместо нее✊ }...и тут бац в концовке мы видим как нечто {одно из самых "жирных" воплощений, ну как минимум в размерах ✊ } хватает героиню за ляжку ?лапой дергает, тащит и тд...
2)
при этом чуть позже оказывается, что чудесным образом заражена не героиня, а американская серьга в ухе, которого ни за какие ляжки не хватали, на него не блевали непонятными субстанциями, и бегающие чужие твари в него тоже не впивались...ну разве, что мы не знаем, что там в вертолете упавшем реально было...
3)
момент с собакой на титрах вообще порадовал - северный чудик уже в курсе, что нечто можно сжечь {из пистолетов в него пытались стрелять раньше по фильму в его присутствии} и тем не менее старательно палит по бедной жучке из автоматической винтовки да еще и с вертолета ✊ ...о том, что при этом стало в конце концов с гг нетактично умалчивается ✊
ps 7.5/10 почти 8...короче 4- по пятибальной ✊
pps скандинавские песни-пляски внушают ✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Забавно, что девушка, которая знает слово "мимикрия" и догадалась светить в рот фонариком, была объявлена самой умной и начала командовать кучей мужиков.
Было понятно, что эта куча должна отправиться в расход, чтобы до дамы Нечты не добрались подольше.
Понравилось, как норвежцы распивали и распевали, толкаясь пузами, это самая приятная сцена в фильме.
Страшновато местами, но больше слэшер напоминает.
2 апреля 2015, 12:51
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HDTV/HDTVRip 1080i, HDTV/HDTVRip 720p, Перевод Гоблина
Продолжительность: 1:48
Режиссёр: Джон Карпентер
В ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Т.К. Картер, Дэвид Кленнон, Питер Мэлоуни, Доналд Моффэт, Джоэл Полис, Томас Дж. Уэйтс, Норберт Вайссер, Ларри Дж. Франко, Уильям Зиман, Уилфорд Бримли, Ричард Мазур, Чарльз Халлахан, Ричард Дайсарт
В снегах Антарктиды полярные исследователи обнаружили инопланетный космический корабль, а рядом с ним – странное существо, вмерзшее в лед. В тепле станции пришелец оттаял, и оказалось, что полярники, сами того не ведая, разбудили абсолютное зло, тысячи лет дремавшее в вечной мерзлоте. Пришелец обладал способностью принимать обличье той особи, которую пожирал, считывая ее генетический код. И очень скоро оставшихся в живых обитателей станции охватили страх и параноидальная подозрительность: ужасный монстр мог скрываться в любом из них
Описание этого старого фильма, соответствует новому
Пришелец аля чужой. С этим пришельцем они перегнули там если честно не понятно что это! Накручено через чур! можно было по проще! Когда он в конце сливатся начал с людьми,я чуть со смеху не умер! ✊ . ну и концовка вообще без смысла! когда режисер делал концовку, наверное был бухой или обкуренный!
Идти на фильм или нет!7 Можно сходить посмотреть один раз! кому нравятся чужой и все из той серии то идите смотрите! Второй раз не стал бы смотреть!
6.5/10
продолжение это и есть оригинал 1982 года.
Пришелец аля чужой. С этим пришельцем они перегнули там если честно не понятно что это! Накручено через чур! можно было по проще! Когда он в конце сливатся начал с людьми,я чуть со смеху не умер! . ну и концовка вообще без смысла! когда режисер делал концовку, наверное был бухой или обкуренный!
Идти на фильм или нет!7 Можно сходить посмотреть один раз! кому нравятся чужой и все из той серии то идите смотрите! Второй раз не стал бы смотреть!
концовка как раз таки со смыслом она плавно подводит к Карпенторовской картине.
В итоге спустя энное количество лет пойду на приквел...глядишь и приквел понравиться✊
Ведь если он превратится в процессе убийства в монстра, то у него позже возникнут проблемы при знакомстве с учёными соседней станцииА что, обратно никак??
1) нечто приспосабливается на клеточном уровне - оно как отдельными частями в стиле чужих бегает и заражает, так и простым попаданием в кровь, соприкосновением с кожей и тд...недаром после разрубленного куска твари героиня америкашке не советует трогать топор с его кровью {или что у него там вместо нее✊ }...и тут бац в концовке мы видим как нечто {одно из самых "жирных" воплощений, ну как минимум в размерах ✊ } хватает героиню за ляжку ?лапой дергает, тащит и тд...
2) при этом чуть позже оказывается, что чудесным образом заражена не героиня, а американская серьга в ухе, которого ни за какие ляжки не хватали, на него не блевали непонятными субстанциями, и бегающие чужие твари в него тоже не впивались...ну разве, что мы не знаем, что там в вертолете упавшем реально было...
3) момент с собакой на титрах вообще порадовал - северный чудик уже в курсе, что нечто можно сжечь {из пистолетов в него пытались стрелять раньше по фильму в его присутствии} и тем не менее старательно палит по бедной жучке из автоматической винтовки да еще и с вертолета ✊ ...о том, что при этом стало в конце концов с гг нетактично умалчивается ✊
ps 7.5/10 почти 8...короче 4- по пятибальной ✊
pps скандинавские песни-пляски внушают ✊
Было понятно, что эта куча должна отправиться в расход, чтобы до дамы Нечты не добрались подольше.
Понравилось, как норвежцы распивали и распевали, толкаясь пузами, это самая приятная сцена в фильме.
Страшновато местами, но больше слэшер напоминает.
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