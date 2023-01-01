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Нечто Нечто
Киноафиша Фильмы Нечто Нечто, 2011: актеры и роли
The Thing Нечто 2011 / США
6.9 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Нечто, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маттейс ван-Хэйнинген мл
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон Joel Edgerton Эрик Кристиан Олсен Eric Christian Olsen Ульрих Томсен Ульрих Томсен Ulrich Thomsen Джонатан Уолкер Jonathan Walker Тронд Эспен Сейм Trond Espen Seim Ким Баббс Кристофер Хивью Кристофер Хивью Kristofer Hivju
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