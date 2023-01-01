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Нечто
Нечто, 2011: актеры и роли
The Thing
Нечто
2011 / США
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6.9
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 6.2
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Нечто, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Маттейс ван-Хэйнинген мл
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
Эрик Кристиан Олсен
Eric Christian Olsen
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Джонатан Уолкер
Jonathan Walker
Тронд Эспен Сейм
Trond Espen Seim
Ким Баббс
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