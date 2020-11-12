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Герои нашего времени
Герои нашего времени
, 2010
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Елизавета Трусевич
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2010
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
4
голоса
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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