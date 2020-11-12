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Герои нашего времени

, 2010
Россия / документальный / 18+
Режиссер Елизавета Трусевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2010

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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