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Элитный отряд: Враг внутри Элитный отряд: Враг внутри
Киноафиша Фильмы Элитный отряд: Враг внутри Элитный отряд: Враг внутри, 2010: актеры и роли
Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro Элитный отряд: Враг внутри 2010 / Бразилия
8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Элитный отряд: Враг внутри, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жозе Падилья Жозе Падилья José Padilha
В ролях
Вагнер Моура Вагнер Моура Wagner Moura Андре Рамиро Мария Рибейро Род Карвальо Таина Мюллер Tainá Müller Сандро Роча Sandro Rocha
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