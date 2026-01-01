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Постер мультфильма Космические гонки 5D
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Космические гонки 5D

анимация / 18+
Постер мультфильма Космические гонки 5D

О фильме

Вот и наступила эра космических путешествий. На далекой станции единственным развлечением остаются гонки на космических модулях. Полет вблизи гигантских планетпоражает величественной красотой открывшейся панорамы перед восхищенным  взором. Лавирование между парящих в невесомости блоков вдоль космической станции вызоветчувство опасности и, вместе с ним, пьянящее чувство стремительного полета. Только благодаря мастерству пилота, Вы закончите эту гонку целым и невредимым.

Детали мультфильма

Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

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