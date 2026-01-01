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Вот и наступила эра космических путешествий. На далекой станции единственным развлечением остаются гонки на космических модулях. Полет вблизи гигантских планетпоражает величественной красотой открывшейся панорамы перед восхищенным взором. Лавирование между парящих в невесомости блоков вдоль космической станции вызоветчувство опасности и, вместе с ним, пьянящее чувство стремительного полета. Только благодаря мастерству пилота, Вы закончите эту гонку целым и невредимым.