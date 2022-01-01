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Дикие травы Дикие травы
Киноафиша Фильмы Дикие травы Дикие травы, 2009: актеры и роли
Wild Grass / Herbes folles, Les Дикие травы 2009 / Франция / Италия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дикие травы, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ален Рене Ален Рене Alain Resnais
В ролях
Сабин Азема Сабин Азема Sabine Azema Андре Дюссолье Андре Дюссолье Andre Dussollier Эммануэль Дево Эммануэль Дево Emmanuelle Devos Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Энн Консиньи Анни Корди Annie Cordy
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