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Чолита Либре: если ты не сражаешься, ты уже проиграл
Чолита Либре: если ты не сражаешься, ты уже проиграл
, 2009
Cholita Libre: If You Don't Fight, You've Already Lost
Германия / биография, документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Яна Рихтер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
2009
Рейтинг фильма
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