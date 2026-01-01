Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа, купи пёсика»
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Китайская бабушка
Кадры из фильма «Китайская бабушка»
Кадры из фильма «Китайская бабушка»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
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