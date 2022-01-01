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Неотразимая Тамара
Неотразимая Тамара, 2010: актеры и роли
Tamara Drewe
Неотразимая Тамара
2010 / Великобритания
Трейлер
6.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Неотразимая Тамара, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз
Stephen Frears
В ролях
Джемма Артертон
Gemma Arterton
Доминик Купер
Dominic Cooper
Роджер Аллам
Roger Allam
Билл Кэмп
Bill Camp
Люк Эванс
Luke Evans
Тэмсин Грег
Джессика Барден
Jessica Barden
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