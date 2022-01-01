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Чувство
Киноафиша Фильмы Чувство Чувство, 1954: актеры и роли
Senso Чувство 1954 / Италия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Чувство, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукино Висконти Luchino Visconti
В ролях
Кристьян Маркан Рина Морелли Rina Morelli Массимо Джиротти Massimo Girotti Фарли Грэнджер Алида Валли Alida Valli
Одна
Одна
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