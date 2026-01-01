Программа фильмов

1. ДЕВЕНЕТИ / Франция/ 2007 / 15 мин / Комедия / Реж. Диана ГайеДакар, Сенегал.

Усман, 7-летний мальчик, который попрошайничает на улицах решает написать письмо Санта-Клаусу…

2. БЕЙРУТ. ПОСЛЕ БРИТЬЯ / Ливан / 2004 / 27 мин / Комедия-Драма / Реж. Хани Тамба

Абу Милад – пожилой «курсирующий» брадобрей. Его парикмахерская была уничтожена во время гражданской войны и теперь бреет клиентов в разных кафе Бейрута. Однажды его приглашает Раймонд, который живёт затворником в своём особняке после смерти своей жены…

3. ОРПОРАЦИЯ ЖИЛЯ / Франция / 2009 / 7 мин / Комедия / Реж. Вианни Мервий

Трудяге Жилю приходит на ум отличная идея: он больше не будет разводить кур и коров, он будет разводить… Парижан!

4. ВОЗВРАЩЕНИЕ / Бразилия / 2005 / 15 мин / Документальный / Реж. Элоиза Пассос

Рауль де Суза – один из лучших тромбонистов в мире, а Мария Бетания – одна из популярнейших бразильских певиц.

Рауль де Суза живёт в Париже с 1996 г. и до сих пор не признан на родине… Его тромбон звуковой фон этого фильма, герой которого возвращается в Бангу (Рио де Жанейро) и реконструирует его траекторию, а в 2005 году вновь восстанавливает союз Рауля и Марии Бетании, бесконечно преданных музыке…

5. СНЕГ В МАРРАКЕШ / Швейцария / 2007 / 14 мин / Комедия / Реж. Хишам Альхайят

Отцу Карима уже 80 лет. Но он мечтает… поехать кататься на лыжах в Швейцарию!