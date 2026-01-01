Future Shorts - Наяву

Future Shorts - Наяву

, 2010
короткометражный / 18+

Причины посмотреть

О фильме

Программа:
 
Miracle Fish // Волшебная рыба
Режиссёр Люк Дулан / Австралия / 2009 / 17 минут
Swim // Головокружение
Режиссёр Адам Хашеми / Дания / 2009 / 5 минут
Dock Ellis & The LSD No-No // Док Эллис & Нет ЛСД
Режиссёр Джеймс Блэджен / США / 2009 / 5 минут
Signalis // Светофор
Режиссёр Адриан Флюкигер / Швейцария / 2008 / 5 минут
Ok Go - This Too Shall Pass
Режиссёры Джеэйм Фрост, OK Go и Син Лабс / США / 4 минуты
Terminus // Терминус
Режиссёр Тревор Кавуд / Канада / 2008 / 8 минут
Early Checkout // Ранний Чекаут
Режиссёр Джим Лойнсбери / Австралия / 7 минут
Acting for Camera // Перед камерой
Режиссёр Джастин Новелл / США /2008 / 15 минут
I'll Wait For The Next One // Пожалуй, я подожду следующегоРежиссёр Филипп Орэйнди / Франция / 6 минут
Teleglobal Dreamin’// Всемирные телемечтания
Режиссёр Эрик Фланаген / Сингапур / 19 минут
Snapshots // Снимки
Режиссёры Кейт Бэркер и Андрес Розенде / США / 2010 / 14 минут

Международный фестиваль короткометражного искусства

Детали фильма

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
