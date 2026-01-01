Программа:



Miracle Fish // Волшебная рыба

Режиссёр Люк Дулан / Австралия / 2009 / 17 минут

Swim // Головокружение

Режиссёр Адам Хашеми / Дания / 2009 / 5 минут

Dock Ellis & The LSD No-No // Док Эллис & Нет ЛСД

Режиссёр Джеймс Блэджен / США / 2009 / 5 минут

Signalis // Светофор

Режиссёр Адриан Флюкигер / Швейцария / 2008 / 5 минут

Ok Go - This Too Shall Pass

Режиссёры Джеэйм Фрост, OK Go и Син Лабс / США / 4 минуты

Terminus // Терминус

Режиссёр Тревор Кавуд / Канада / 2008 / 8 минут

Early Checkout // Ранний Чекаут

Режиссёр Джим Лойнсбери / Австралия / 7 минут

Acting for Camera // Перед камерой

Режиссёр Джастин Новелл / США /2008 / 15 минут

I'll Wait For The Next One // Пожалуй, я подожду следующегоРежиссёр Филипп Орэйнди / Франция / 6 минут

Teleglobal Dreamin’// Всемирные телемечтания

Режиссёр Эрик Фланаген / Сингапур / 19 минут

Snapshots // Снимки

Режиссёры Кейт Бэркер и Андрес Розенде / США / 2010 / 14 минут