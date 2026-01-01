Программа:
Miracle Fish // Волшебная рыба
Режиссёр Люк Дулан / Австралия / 2009 / 17 минут
Swim // Головокружение
Режиссёр Адам Хашеми / Дания / 2009 / 5 минут
Dock Ellis & The LSD No-No // Док Эллис & Нет ЛСД
Режиссёр Джеймс Блэджен / США / 2009 / 5 минут
Signalis // Светофор
Режиссёр Адриан Флюкигер / Швейцария / 2008 / 5 минут
Ok Go - This Too Shall Pass
Режиссёры Джеэйм Фрост, OK Go и Син Лабс / США / 4 минуты
Terminus // Терминус
Режиссёр Тревор Кавуд / Канада / 2008 / 8 минут
Early Checkout // Ранний Чекаут
Режиссёр Джим Лойнсбери / Австралия / 7 минут
Acting for Camera // Перед камерой
Режиссёр Джастин Новелл / США /2008 / 15 минут
I'll Wait For The Next One // Пожалуй, я подожду следующегоРежиссёр Филипп Орэйнди / Франция / 6 минут
Teleglobal Dreamin’// Всемирные телемечтания
Режиссёр Эрик Фланаген / Сингапур / 19 минут
Snapshots // Снимки
Режиссёры Кейт Бэркер и Андрес Розенде / США / 2010 / 14 минут