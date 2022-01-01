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Занозы
Киноафиша Фильмы Занозы Занозы, 2008: актеры и роли
Drzazgi Занозы 2008 / Польша
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Занозы, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мацей Пепшица Maciej Pieprzyca
В ролях
Антоний Павлицкий Antoni Pawlicki Томаш Кароляк Tomasz Karolak Яцек Брацяк Марцин Хыцнар Каролина Печота Агнешка Юдыцка Кшиштоф Глобиш Krzysztof Globisz
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
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