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Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше
Киноафиша Фильмы Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше, 1958: актеры и роли
Cat on a Hot Tin Roof Кошка на раскаленной крыше 1958 / США
8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Кошка на раскаленной крыше, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Брукс Richard Brooks
В ролях
Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джек Карсон Jack Carson Берл Айвз Мадлен Шервуд Madeleine Sherwood Зельда Кливер Zelda Cleaver
Одна
Одна
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