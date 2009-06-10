Эрве — обычный французский подросток. Он учится в школе, обычно выглядит, обычно одевается и обычно себя ведет. Девочки не обращают на Эрве особого внимания, а он только о противоположном поле и думает. Кроме отчаянного отсутствия всякой личной жизни, Эрве страдает и от бестактности собственной матери, которая не знает, что такое деликатность, и постоянно вгоняет отпрыска в краску. Удача начинает улыбаться Эрве, когда оказывается, что Аврора, одна из самых красивых девочек в классе, вдруг заинтересовалась им. Но обрадованный долгожданным вниманием, Эрве в то же время толком не знает, что с этим вниманием делать.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2009
Премьера онлайн22 августа 2018
Премьера в мире10 июня 2009
Дата выхода
28 октября 2010
Германия
13 мая 2010
Греция
10 июня 2009
Франция
Бюджет€3 498 408
Сборы в мире$7 969 540
ПроизводствоLes Films des Tournelles, Pathé, Studio 37
Другие названия
Les beaux gosses, The French Kissers, Băieți Frumoși, Collégiens, Els guapos, Helyes kölykök, Hezounci, Il primo bacio, Jungs bleiben Jungs, Os Garotões, Przystojniaki, Ta omorfopaida, Une histoire de puceau, Uns Belos Rapazes, Красивые парни