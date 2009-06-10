Эрве — обычный французский подросток. Он учится в школе, обычно выглядит, обычно одевается и обычно себя ведет. Девочки не обращают на Эрве особого внимания, а он только о противоположном поле и думает. Кроме отчаянного отсутствия всякой личной жизни, Эрве страдает и от бестактности собственной матери, которая не знает, что такое деликатность, и постоянно вгоняет отпрыска в краску. Удача начинает улыбаться Эрве, когда оказывается, что Аврора, одна из самых красивых девочек в классе, вдруг заинтересовалась им. Но обрадованный долгожданным вниманием, Эрве в то же время толком не знает, что с этим вниманием делать.

