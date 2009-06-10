Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Красивые мальчики
1 постер
Красивые мальчики

Красивые мальчики

Beaux gosses, Les 18+
О фильме

Эрве — обычный французский подросток. Он учится в школе, обычно выглядит, обычно одевается и обычно себя ведет. Девочки не обращают на Эрве особого внимания, а он только о противоположном поле и думает. Кроме отчаянного отсутствия всякой личной жизни, Эрве страдает и от бестактности собственной матери, которая не знает, что такое деликатность, и постоянно вгоняет отпрыска в краску. Удача начинает улыбаться Эрве, когда оказывается, что Аврора, одна из самых красивых девочек в классе, вдруг заинтересовалась им. Но обрадованный долгожданным вниманием, Эрве в то же время толком не знает, что с этим вниманием делать.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 22 августа 2018
Премьера в мире 10 июня 2009
Дата выхода
28 октября 2010 Германия
13 мая 2010 Греция
10 июня 2009 Франция
Бюджет €3 498 408
Сборы в мире $7 969 540
Производство Les Films des Tournelles, Pathé, Studio 37
Другие названия
Les beaux gosses, The French Kissers, Băieți Frumoși, Collégiens, Els guapos, Helyes kölykök, Hezounci, Il primo bacio, Jungs bleiben Jungs, Os Garotões, Przystojniaki, Ta omorfopaida, Une histoire de puceau, Uns Belos Rapazes, Красивые парни
Режиссер
Риад Сатуф
Марк Сиригас
В ролях
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Энтони Сониго
Алиса Тремольер
Жюли Шейблин
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

