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Тайна в его глазах
Тайна в его глазах, 2009: актеры и роли
El secreto de sus ojos
Тайна в его глазах
2009 / Испания / Аргентина
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6.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Тайна в его глазах, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Хосе Кампанелья
Juan José Campanella
В ролях
Соледад Вильямиль
Soledad Villamil
Пабло Раго
Pablo Rago
Хавьер Годино
Javier Godino
Гильермо Франчелла
Guillermo Francella
Хосе Луис Джиойя
Барбара Палладино
Bárbara Palladino
Руди Романо
Rudy Romano
Марио Аларкон
Mario Alarcón
Алехандро Абеленда
Себастьян Бланко
Sebastián Blanco
Мариано Ардженто
Mariano Argento
Хуан Хосе Ортис
Juan José Ortiz
Кико Чероне
Kiko Cerone
Фернандо Пардо
Fernando Pardo
Максимилиано Тренто
Maximiliano Trento
Элвио Дувини
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