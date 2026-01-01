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Рембрандт. Портрет 1669
6.6
Рембрандт. Портрет 1669
, 1977
Rembrandt fecit 1669
Нидерланды / биография, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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6.6
О фильме
Фильм — биография, о последних годах жизни великого художника.
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В ролях
Франс Стеллинг
Young Rembrabdt
Тон Де Кофф
Old Rembrandt
Люси Сингелинг
Saskia van Uylenburgh
Ая Гилл
Hendrickje Stoffels
Hanneke van der Velden
Geertghe Dircx
Ed Kolmeijer
Titus
Хенк Доуз
Lex Drijver
Hendrick van Uylenburgh
Otto Nelemans
Jan Six
Monique Papen
Cornelia
Режиссер
Йос Стеллинг
Сценарист
Wil Hildebrand
,
Йос Стеллинг
,
Хим ван Хаувенинге
Композитор
Лоренс ван Ройен
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Нидерланды
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
14 декабря 1977
Дата выхода
14 декабря 1977
Нидерланды
Бюджет
1 200 000 NLG
Производство
Jos Stelling Filmprodukties BV
Другие названия
Rembrandt fecit 1669, Rembrandt, Rembrandt 1669 - mestarin omakuva, Rembrandt van Rijn - Licht und Schatten, Rembrandt: 1669, レンブラント
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
15
голосов
6.6
IMDb
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