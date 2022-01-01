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Йос Стеллинг
Йос Стеллинг
Jos Stelling
О персоне
Фильмография
Йос Стеллинг
Jos Stelling
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Дата рождения
16 июля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Йоса Стеллинга
Родился 16 июля 1945 года. Утрехт, Нидерланды.
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Фильмография Йоса Стеллинга
Девушка и смерть
драма
2012, Россия / Нидерланды
4.0
Душка
комедия, драма
2007, Нидерланды / Бельгия / Россия / Украина
6.0
Ни поездов, ни самолетов
драма
1999, Нидерланды / Бельгия
6.0
Стрелочник
драма
1986, Нидерланды
6.0
Иллюзионист
комедия
1984, Нидерланды
5.0
Притворщики
драма
1981, Нидерланды
7.0
Рембрандт. Портрет 1669
биография, драма
1977, Нидерланды
6.0
Элкерлик
драма
1975, Нидерланды
7.0
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